أشرف الجزايرلي: نمو صادرات الصناعات الغذائية مؤشر إيجابي على قدرة منافسة المنتجات المصرية

أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تحقيق 15% زيادة ونمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى، يعد مؤشرًا إيجابيا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تشير إلى أن صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة نقاشية تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية.. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء" ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الثامنة والذى افتتحه وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد شارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة دكتور أشرف السيد رئيس شركة النيل للفاكهة.



أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية

ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وأنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميًا على الواردات الغذائية وذلك توفيرًا للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلا عن أهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية، خاصة وأن المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصرى.

وزير التجارة والصناعة: نعمل علي جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات.

وأشار إلى أن الوزارة تولى دعما كبيرا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي وكذا الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح معرض فوود أفريكا الذي يعقد خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير إن الوزارة حددت عدد من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وقال إن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

وأوضح سمير أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.

وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاعى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.

ووجه سمير الدعوة للدول المشاركة في فعاليات المعرض لوضع أسس لشراكات تجارية واستثمارية ناجحة مع نظرائهم المصريين، معربًا عن ثقته فى أن الدورة الحالية للمعرض ستخرج بنتائج بناءة وملموسة تساهم في تحقيق أهداف الدول والشركات المشاركة في فعالياته.