تحديث الصناعة يتفقد أجنحة تكتلات للحاصلات الزراعية بمعرض فوود أفريكا (صور)

تفقدت دعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أجنحة 7 تكتلات للحاصلات الزراعية من 4 محافظات مصرية وذلك ضمن التعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك فى فعاليات فوود أفريكا للصناعات الغذائية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مركز تحديث الصناعة في الدورة الثامنة من فعاليات معرض "فوود أفريكا" والذي تختتم فعالياته اليوم وأقيم على مدار 3 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية.

تكتل العسل الأسود والرمان والبصل والنباتات الطبية والعطرية

وناقشت دعاء سليمة مع أصحاب التكتلات وهم "تكتل العسل الأسود والرمان والبصل والنباتات الطبية والعطرية" خطط دعم تلك التكتلات الاقتصادية في محافظات والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير هذه التكتلات مما يؤدي إلى زيادة تنافسية تلك المنتجات وتحقيق مبيعات بنسبة أكبر.

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تحديث الصناعة يستهدف الارتقاء بالصناعات التاريخية

وأكدت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المركز وبالتعاون برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعات الهامة والتاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتجات تنافس عالميًا.

وحرصت دعاء سليمة على مناقشة أصحاب التكتلات في الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير المنتجات بداية من العملية التصنيعية حتى الانتهاء من مرحلة التعبئة والتغليف بما يتناسب مع الخطط المحددة من قبل البرنامج.

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

يذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يشارك مركز تحديث الصناعة في تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتوفير بنية أساسية ذات جودة وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المحافظات الصعيد وذلك من خلال وضع خطة لتحديث المناطق الصناعية من خلال تطوير احتياجات البنية التحتية والصيانة لكل منطقة من المناطق الصناعية إلى جانب تنمية التكتلات الاقتصادية.

ختام معرض فوود أفريكا

تختتم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض فوود أفريكا للصناعات الغذئية، اليوم الخميس والذى استمر على مدار 3 أيام متتالية، وسط حضور مكثف من الزائرين والجمهور.

وافتتح المعرض يوم الثلاثاء الماضى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة.



فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية

وأقيمت فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من الثلاثاء وتنتهي اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.