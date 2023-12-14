الداخلية: رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع
قامت أجهزة وزارة الداخلية، برفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وأهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة، أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، إلى سرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.
كما توفر الوزارة خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
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