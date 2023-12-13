الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 20 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 52 ألف حكم قضائى

الأمن العام يضبط
الأمن العام يضبط 20 قطعة سلاح نارى،فيتو

واصل قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،  الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

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وأسفرت الجهود خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 103قضية مواد مخدرة  بإجمالى (110) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,725 كيلو جرام)و كمية من مخدر البانجو وزنت (24,300 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (6,462 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,310 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 395 جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت ( 70 جرام).
 

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 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (20 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهم) و(18) طلقة مختلفة الأعيرة و(141) قطعة سلاح أبيض.

كما اسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52817) حكم قضائى متنوع شملت (123) حكم جناية-  (16587) حكم حبس جزئى - (2990) حكم حبس مستأنف - (25446) حكم غرامة - (7671) مخالفة. 
 

كما اسفرت الجهود  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (13) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم  و(204) دراجة نارية مخالفة و(23240) مخالفة مرورية متنوعة.
 

فحص السائقين

فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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