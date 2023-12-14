الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن الاقتصادي يحرر 15 ألفا و236 قضية تهرب ضريبى وسرقة كهرباء ومواصلات

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

 واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15 ألفا و236 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1494 قضية متنوعة. 
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13606 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 136 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 

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وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 
 

 

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