الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 75 قضية مخدرات و14 قطعة سلاح نارى خلال حملات بالمحافظات

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط 75 قضية مخدرات،فيتو

 واصل  قطاع الأمن العام حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 608 أحكام قضائية فى أسوان ودمياط

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  وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (75) قضية مواد مخدرة  بإجمالى (77) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (42,075 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (18,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,795 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,270 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 850 جراما)، وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 90 جراما).
 

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (14 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهما) و(109) قطع أسلحة أبيض.
 

كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52047) حكما قضائيا متنوعا شملت  (114) حكم جناية- (16658) حكم حبس جزئى- (2983) حكم حبس مستأنف - (24554) حكم غرامة - (7738) مخالفة. 


كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (9) متهمين، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين و(184) دراجة نارية مخالفة.
ضبط المخالفات المرورية

ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (34) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام الأسلحة النارية الأسلحة النارية والبيضاء أعمال البلطجة

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