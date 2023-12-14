مسار الخط السادس لمترو الأنفاق من الطريق الدائري إلى المعادي الجديدة

تستعد وزارة النقل للقيام بالأعمال الإنشائية للخط السادس لمترو الأنفاق في ظل خطة الوزارة للارتقاء بوسائل النقل الجماعي والحضاري، ويضم الخط السادس للمتر 26 محطة بطول 34 كيلو متر، ويبدأ الخط من مدينة الخصوص بالقرب من الطريق الدائري ثم يمر علويا بأحياء بهتيم ثم مسطرد والسواح التي سيتم تنفيذ فيها ورشة الخط إلى أن ينتهي بالمعادي الجديدة.

يتقاطع الخط السادس للمترو مع الخط الأول بمحطة الدمرداش كما يتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع في محطة مجرى العيون ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطات) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة غمرة وبالخط الأول بطرة البلد وتمول دراسات هذه المرحلة من الخزانة الفرنسية بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس 18 شهرا.

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الخط السادس للمترو،فيتو

مسار الخط السادس للمترو من الطريق الدائري إلى المعادي الجديدة

يبدأ الخط السادس من الطريق الدائرى ويمر بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقًا ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بور سعيد في مسار علوي إلى أن يتقاطع مع الخط الأول للمترو فى محطة غمرة ويستمر حتى ميدان السيدة زينب ثم يمتد في مسار نفقي إلى منطقة باب الشعرية ليتقاطع مع محطة باب الشعرية بالخط الثالث للمترو ثم يستمر إلى أن يتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط حتى متحف الحضارة ثم يمتد في مسار علوي حتى منطقة الستالايت ثم في مسار نفقي حتى منطقة صقر قريش تم في مسار علوي إلى منطقة المعادي الجديدة.

الفريق كامل الوزير وزير النقل وقع في وقت سابق مع السفير الفرنسي بالقاهرة مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (ايجيس ريل - سيتك) بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن جانب الشركة الفرنسية محمد بن مسعود ممثلًا عن شركة إيجيس ريل، وماتيو اوجيرو ممثلًا عن شركة سيتك.