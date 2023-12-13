كيفية الحصول على تذكرة للقطار الخفيف LRT من مكينات TVM

تعد مكينات حجز التذاكر TVM من أحدث الأساليب التكنولوجية التي تعمل وزراة النقل على تحقيق الإستفادة منها في القضاء على تكدسات المواطنين أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات،حيث يمكن للمواطن الحصول على تذكرة للوسائل المواصلات المختلفة من خلال هذه المكينات.

وحققت مكينات TVM نجاحًا كبير في محطات مترو الأنفاق ومحطات القطارات مما دفع الوزارة إلي تعميم التجربة في وسائل المواصلات الأخرى،نستعرض في الفيديو القادم طريقة الحصول على تذكرة للقطار الخفيف LRT من خلال مكينات TVM.

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أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT

أعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وسعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيها، 15 جنيها لسبع محطات بدلًا من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلًا من 35 جنيها، علي أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت القادم الموافق 17/9/2022.

وبدأت الشركة عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.