الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

افتتاح معرض فوود أفريكا بحضور وزراء الصناعة والنقل والتموين (صور)

افتتاح معرض فود افريكا،
افتتاح معرض فود افريكا، فيتو

 افتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا".

 ويقام المعرض بالقاهرة  مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أي أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة أكثر من 900  شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى .

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افتتاح ثلاث فعاليات هامة 

 ويشهد معرض  فوود أفريكا افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض " تمور أفريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.

فوود افريكا، فيتو 

 وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالي 13 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام .

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية والتي ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية -  جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعي، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا ( فنون القهوة) ، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عدد من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرز الدول المشاركة  فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن. 

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