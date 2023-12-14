انتشال عشرات الجثث من تحت أنقاض منزل عائلة كريرة بغزة بعد استهدافه بغارة إسرائيلية

تمكن الدفاع المدني في غزة صباح اليوم الخميس، من انتشال 26 جثمانا حتى اللحظة من منزل لعائلة كريرة بحي الدرج في مدينة غزة، قتلوا بغارات جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "قذائف المدفعية الإسرائيلية تتساقط على رؤوس المواطنين بشكل عشوائي في مناطق الزيتون والشجاعية والدرج".

واستهدفت غارات إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع، وسقط عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ولا حصيلة نهائية حتى اللحظة.

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كما جرفت آليات الجيش الإسرائيلي، أجزاء من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وسقوط عدد من القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا ومسجد المصباح المنير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد 27 شخصا، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح.

وقصفت الزوارق الإسرائيلية شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي جنين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بـ"استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين"، في قصف الطائرات المسيَّرة الإسرائيلية للحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية ليل الأربعاء.

فبحسب "وفا"، "استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء".

وأشارت "وفا" إلى أن "الشهيدين هما أحمد جمال أبو زينة (27 عامًا) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما أصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيَّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن "شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة".

وذكرت مصادر في مستشفى الرازي للوكالة أن "5 إصابات بينها اثنتان وصفتا بالخطيرتين، وصلت إلى المستشفى".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف إنيرجا باتجاه عدد من المنازل في الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال أكثر من 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيًا.

كذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وفجرت قوات الاحتلال منزلًا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين.