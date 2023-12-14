شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على الحي الشرقي بجنين (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ"استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين"، في قصف الطائرات المسيَّرة الإسرائيلية للحي الشرقي في جنين بالضفة العربية ليل الأربعاء.

فبحسب "وفا"، "استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء".

لحظة وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذي استهدفته الطائرات المسيرة للاحتلال في الحي الشرقي في #جنين#فلسطين #الثورة_الكبرى pic.twitter.com/Tp6TuIHQrm Advertisements December 13, 2023

وأشارت "وفا" إلى أن "الشهيدين هما أحمد جمال أبو زينة (27 عامًا) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما أصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيَّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن "شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة".

وذكرت مصادر في مستشفى الرازي للوكالة أن "5 إصابات بينها اثنتان وصفتا بالخطيرتين، وصلت إلى المستشفى".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف إنيرجا باتجاه عدد من المنازل في الحي.

صواريخ انيرجا عن جنب وطرف في جنين

حرفيًا الواحد بطل يعرف يعد كم بيت تفجر وكم بيت انقصفpic.twitter.com/WYHAGjvBnP — R 𓂆 (@itsssroaa) December 13, 2023

وأطلقت قوات الاحتلال أكثر من 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيًا.

كذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وفجرت قوات الاحتلال منزلًا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين.

⭕️فيديو | الاحـ.تلال يستدعي تعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم #جنين

اشتباكات مستمرة منذ 40 ساعة

والطيران المسير لايفارق سماء المخيم

اصابات عديدة

ومنع للطواقم الطبيه الوصول الى المصابين pic.twitter.com/jAG3SeKhzb — لاجِــئ (@Mo_mh70) December 13, 2023

وأكدت مصادر، أن الاحتلال أطلق قنابل دخانية في محيط المستشفى الحكومي في جنين بشكل متكرر من جهة شارع المستشفى الرئيسي ومنطقة الخدمات.

من جهته، قال الصحفي محمد سمير إن قوات الاحتلال لا تزال تطبق حصارها على المستشفى الحكومي في جنين، مؤكدًا أنها ألقت قنابل الغاز في محيطها.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 51 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في ليلة واحدة، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810.