الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع برفح إلى 27 شهيدًا

القصف الإسرائيلي،فيتو
القصف الإسرائيلي،فيتو

ارتفاع عدد شهداء قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع برفح إلى 27 شهيدًا، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الاحتلال لمجزرة في جنين.

وتداول فلسطينيون صور منزل في رفح تحول إلى حفر كبيرة بعد قصفه من طيران الاحتلال.                                                                                    

وكانت  وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بـ"استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين"، في قصف الطائرات المسيَّرة الإسرائيلية للحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية ليل الأربعاء.     

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فبحسب "وفا"، "استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء".

وأشارت "وفا" إلى أن "الشهيدين هما أحمد جمال أبو زينة (27 عامًا) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما أصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيَّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن "شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة".

وذكرت مصادر في مستشفى الرازي للوكالة أن "5 إصابات بينها اثنتان وصفتا بالخطيرتين، وصلت إلى المستشفى".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف إنيرجا باتجاه عدد من المنازل في الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال أكثر من 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيًا.

كذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وفجرت قوات الاحتلال منزلًا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين.

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الطيران الإسرائيلي رفح جنين الضفة العربية

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