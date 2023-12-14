أخبار مصر: انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، بدء إجراءات عزل بايدن، ارتفاع أسعار البصل بالكويت بعد قرار مصر، زلزال في الدولار

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

الليلة، انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بمدينة الجونة، حيث يفتتح المهرجان بحضور كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب، ويستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع برفح إلى 27 شهيدًا

ارتفاع عدد شهداء قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع برفح إلى 27 شهيدًا، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الاحتلال لمجزرة في جنين.

نقيب الفلاحين يزف البشرى للمصريين: سعر كيلو البصل يصل إلى 5 جنيهات في هذا الموعد (فيديو)

أزمة البصل، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: أن سعر كيلو البصل سيصل إلى 5 جنيهات في شهر أبريل المقبل وذلك بعد قرار الحكومة باستمرار منع التصدير.

مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن

عزل بايدن، صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

جهاد جريشة يحذر لاعبي الأهلي من حكم لقاء الاتحاد بمونديال الأندية، بماذا وصفه؟

مونديال الأندية، أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي يدير لقاء الأهلي ضد اتحاد جدة معروف بالنسبة له منذ عام 2018، وشارك لأول مرة في كأس العالم 2022 كحكم ساحة، وهو يميل دائمًا لرد الفعل التصادمي مع اللاعبين وعصبي للغاية، كعادة حكام أمريكا الجنوبية الذين لا يتميزون مطلقا بالهدوء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14-12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حيث يسود طقس لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

شائعة ابنته زلزلته، محمد سلام يوجه طلبا إنسانيا لجمهوره بشأن صورته مع طفلة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنان محمد سلام وهو يحمل طفلة ظنوها ابنته وقد طالب الفنان محمد سلام جمهوره بوقف نشر الصورة المنتشرة له، مؤكدًا أنها ليست ابنته كما يتردد.

بعد ضربة كمين الشجاعية، جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء الهجوم على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 115 عسكريًّا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، قضى 10 منهم في اليوم السابق غالبيتهم في معركة واحدة.

العمالقة يتصدرون، تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء على أراضي نهر النيل والمجاري المائية

نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة لنهر النيل والمجاري المائية.

بعد قرار مصر بوقف التصدير، ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت

قفز سعر كيلو البصل في الكويت من 150 فلسًا إلى 500 فلس للبصل الهندي و350 فلسًا للتركي والإيراني، خلال اليومين الماضيين، بسبب وجود العديد من المعوقات في الاستيراد من الدول المُصدِّرة.

استطلاع يظهر ارتفاعا كبيرا في شعبية حركة حماس في الضفة وغزة منذ 7 أكتوبر

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن استطلاعا للرأي بين الفلسطينيين نشر يوم الأربعاء أظهر ارتفاعًا كبيرا في شعبية حركة حماس في الضفة الغربية، مع دعم يبدو أنه ارتفع أيضًا حتى في قطاع غزة المدمر، ورفض ساحق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث قال حوالي 90 بالمئة إن على عباس أن يستقيل.

الزمالك يبحث عن الفوز السادس على التوالي مع معتمد جمال أمام المصري بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الهزة الثانية في ساعات، تراجع جديد لـ الدولار بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط، اليوم الخميس، بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأن عام 2024 سيشهد خفضًا لتكاليف الاقتراض.

استهداف ناقلة بالبحر الأحمر بالزوارق السريعة والصواريخ

قالت مصادر بحرية إن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي بعدما حذرت جماعة الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل.

تعليق ناري من طارق الشناوي على تراجع حلا شيحة عن تحريم الفن (فيديو)

علق الناقد الفني طارق الشناوي على اعتذار الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن، قائلًا: حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم".

فضيحة فساد تطيح بـ 3 وزراء يابانيين، وشعبية كيشيدا تتهاوى

أطاحت فضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، اليوم الخميس، بـ3 وزراء يابانيين، ودفعتهم لتقديم استقالاتهم.

منشور على فيس بوك يهز المنيا، قصة ممرض لقي مصرعه بعد ساعات من تنبؤه بوفاته (صور)

لقي ضياء حاتم، ممرض يبلغ من العمر 22 عامًا، مصرعه في حادث سير وذلك بعد ساعات قليلة من نشر منشورًا مؤثرًا على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتنبأ فيه بوفاته.

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة.

أثار دهشة والد العريس، قيمة مهر عروس تثير جدلا في الجزائر (فيديو)

بعد مفاوضات بين والد العروس ووالد العريس على إجراءات أمور الزواج اتفق الطرفان على قيمة مهر أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.