الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الهزة الثانية في ساعات، تراجع جديد لـ الدولار بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط، اليوم الخميس، بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأن عام 2024 سيشهد خفضًا لتكاليف الاقتراض.

وقفز اليورو والين الياباني على إثر ذلك، فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعلان قراره بشأن السياسة، في وقت لاحق من اليوم الخميس، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم بأول، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، الأربعاء، إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

Advertisements

وأجمع صناع السياسات تقريبًا على توقعات بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.87 في أحدث التداولات بعد انخفاضه إلى 102.77 خلال الليل.

ورغم أن البيانات الاقتصادية التي نشرت في الفترة الماضية دعمت التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قادر على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، فقد أبقى باول خيار التحرك مفتوحا مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن "الاقتصاد يفاجئ المتنبئين".

ويتحول تركيز السوق الآن إلى مجموعة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك النرويجي والبنك الوطني السويسري.

واستقر اليورو بشكل عام عند 1.0882 دولار بعد ارتفاعه، الأربعاء، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2623 دولار.

أما الين فارتفع بشكل ملحوظ لحوالي 142.80 ين للدولار بعد تراجع العملة الأميركية خلال الليل.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع البتكوين إلى 42904 دولارات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدولار الأمريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي اليورو البنك المركزي الأوروبي بنك اليابان رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول مؤشر الدولار العملة الأمريكية البيانات الاقتصادية الاحتياطي الاتحادي البنوك المركزية

الأكثر قراءة

تصل إلى ألف ريال، القائمة الكاملة لأسعار تذاكر مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض

قانون التصالح في مخالفات البناء، تعرف على لجان البت والتظلمات

منشور على فيس بوك يهز المنيا، قصة ممرض لقي مصرعه بعد ساعات من تنبؤه بوفاته (صور)

شائعة ابنته زلزلته، محمد سلام يوجه طلبا إنسانيا لجمهوره بشأن صورته مع طفلة

أصالة تهنئ أحلام على أغنيتها الجديدة "صوت الأنا": عمل متكامل وممتع

بفرمان من الخطيب.. الأهلى يجهز بديل كولر.. مونديال الأندية والسوبر الإماراتى الفرصة الأخيرة.. العروض الخليجية تشعل الخلافات بين السويسرى ولجنة التخطيط

رئيس مجلس النواب الأمريكي: بالأدلة والوثائق عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من أجانب

استهداف ناقلة بالبحر الأحمر بالزوارق السريعة والصواريخ

Advertisements

منوعات

المزيد

أثار دهشة والد العريس، قيمة مهر عروس تثير جدلا في الجزائر (فيديو)

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية