الليلة، انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بمدينة الجونة، حيث يفتتح المهرجان بحضور كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب، ويستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح هذا العام احتفاءً خاصًّا بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

برنامج نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، ويتضمن برنامجا خاصا عن فلسطين تحت عنوان "نافذة على فلسطين".

Advertisements

وعنوان "نافذة على فلسطين" يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

أفلام قسم نافذة على فلسطين

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة، فيقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في عام 2014، وفيلم "الواقي الرصاصي" يتناول المخرجين عرب وناصر طرزان بشكل كوميدي حرب غزة.

وفي فيلم "وداعًا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

بالإضافة إلى فيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مي عودة يسلط الضوء على نضالات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفيلم يسرى نصر الله والذي يحمل عنوان "باب الشمس" ويروي ملحمة فلسطينية ممتدة على مدار 50 عامًا تاريخ من المعاناة والأمل والحب.

بالإضافة إلى أفلام "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور ديان، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، و"إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

أفلام مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

فيما تضم قائمة أفلام مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كل من: "آل شنب" مصر، "تشريح سقوط" فرنسا، "تنويم مغناطيسي" إنتاج مشترك لثلاث دول، "الجدار" إنتاج مشترك لأربعة دول، "درب غريب" البرازيل، "دوجمان" فرنسا، "سعادة عابرة" العراق كردستان، "شيوع" المغرب وفرنسا، "في يومنا" كوريا الجنوبية، "كلب سلوقي وفتاة" إنتاج مشترك لسبع دول، "لو أمكنني الغرق بسبات" إنتاج مشترك لثلاث دول، "مايو ديسمبر" أمريكا، "همسات النار والماء" الهند، "وداعا جوليا" إنتاج مشترك، "ولا كلمة" إنتاج مشترك.

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

فيما ضمت قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة هذا العام كل من: "60 جنيه" إخراج عمرو سلامة - إنتاج مصر، "251" إخراج بودايان موخرجي - إنتاج الهند، "أثداء" إخراج إيفيند لاندسفيك - إنتاج النرويج، "الأجسام أقرب مما تبدو عليه" إخراج أحمد صبحي - إنتاج مصر، "أخيرًا - اليوم الموعود" إخراج كارولينا فيرغارا - إنتاج الأرجنتين، "الأراضي الرمادية" إخراج تشارلوت والترت وألفارو شويك - إنتاج سويسرا.

بالإضافة إلى فيلم "أطلق النار على البطيخ" إخراج أنطونيو دوناتو - إنتاج إيطاليا والمملكة المتحدة، "أعدك" إخراج سام ماناكسا - إنتاج الفلبين، "إعلان نهاية العالم" إخراج أندريا غاتوبولوس - إنتاج سويسرا وإيطاليا، "أمهات ووحوش" إخراج إديث غوريش - إنتاج كندا، "البحر الأحمر يبكي" إخراج فارس الرجوب - إنتاج ألمانيا والأردن.

وفيلم "حتى نلتقي" إخراج جهاد علم الدين - إنتاج مصر، "ربيع يوم عادي" إخراج منة إكرام - إنتاج مصر، "سوبر" إخراج نيكولاس كولوغلو - إنتاج اليونان، "الطبيعة البشرية" إخراج مونيكا ليما - إنتاج البرتغال وألمانيا، "العودة إلى الخلف في مدينة هونغ" إخراج رويكي لي - إنتاج الصين، "لا تبكِ يا غابريال" إخراج ماتيلد شافان - إنتاج فرنسا، "الماء الأسود" إخراج جوانا روزنياك - إنتاج بولندا، "ملح البحر" إخراج ليلى بسمة - إنتاج التشيك ولبنان.

بالإضافة إلى "هزة" إخراج آن ستيفينز - إنتاج فرنسا، "يرقة" إخراج ميشيل كسرواني ونويل كسرواني - إنتاج فرنسا ولبنان.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في المهرجان هذا العام فتضم كل من: "ارتفاع عميق" إخراج ماتيو ريتز - إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، "إيكو" إخراج تاتيانا هويزو - إنتاج المكسيك، ألمانيا، "بوابة هوليوود - هوليوود غيت" إخراج إبراهيم نشأت - إنتاج ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، "زينات، والجزائر، والسعادة" إخراج محمد الأطرش - إنتاج الجزائر، و"سبعة أشتية في طهران" إخراج شتيفي نيدرزول - إنتاج ألمانيا، فرنسا.

بالإضافة إلى فيلم "عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش" إخراج ميلا توراغليتش - إنتاج صربيا، فرنسا، كرواتيا، مونتنيغرو، و"على قارب أَدامان" إخراج نيكولا فيليبير - إنتاج فرنسا، اليابان، و"ق" إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، و"كرورا" إخراج جواو سالافيزا، رينيه نادر مسورا - إنتاج البرازيل، البرتغال، و"ليلة مظلمة" إخراج سيلفان جورج - إنتاج فرنسا، سويسرا.

وفيلم "ماشطات" إخراج سونيا بن سلامة - إنتاج لبنان، تونس، فرنسا، و"من عبدول إلى ليلى" إخراج ليلى البياتي - إنتاج بلجيكا، ألمانيا، السعودية.

لجان تحكيم مسابقات مهرجان الجونة السينمائي

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام في عضويتها كل من: الكاتب والباحث السينمائي الهندي أنوب سينج، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والفنانة اللبنانية الفلسطينية الأصل ياسمين المصري، والفنانة والسيناريست الفرنسية اللبنانية منال عيسى، والمخرج المصري عمر الزهيري.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ونجمة الجونة الخضراء فتضم كل من: المنتجة كاترين دوسار، والمخرجة جيهان نجيم، والمخرج السوداني إبراهيم شداد، والمخرج المصري الأمريكي شريف القطشة، والمنتجة لمياء الشرايبي.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كل من: المخرجة لوسى كير، والفنانة التونسية مريم الفرجاني، ومنسقة الأفلام المتخصصة سيلين روستان، والفنانة رزان جمال، والمخرج اللبناني وسيم جعجع.

أما لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي" المخولة باكتشاف الأعمال السينمائية الاستثنائية من بين صناع الأفلام من إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية فتضم كل من: الناقدة البولندية أولا سالڤا، والناقد الجنوب أفريقي ستيفن أسبلينغ، والناقد المصري زين العابدين خيري.

وفي لجنة شبكة الترويج للسينما الآسيوية "نيتباك"، المخصصة للسينما الآسيوية فتضم: الناقدة الهندية شبرا غوبتا والمنتجة النرويجية إنجريد ليل هوجتون والدكتورة وكاتبة السيناريو ملاك سويد.

جسر الجونة السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل فعاليات جسر الجونة السينمائي لهذا العام.

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

فعاليات جسر الجونة السينمائي

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، ومنها:

العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميا

استكشاف وجهات نظر دقيقة حول الهوية العربية على مستوى العالم بمشاركة روندا رجب وأمير المصري ونورهان توفيق ومنال عيسى وتدير الجلسة ماريا بانجي.

صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال

تتعمق في القوة التحويلية للسينما لدفع التغيير الاجتماعي، وتتضمن عرضا خاصا للفيلم القصير "مطر" من إخراج حسن العقاد، ويشارك في الجلسة سيلفان جورج ومايبل إيفانز وحبيب طرابلسي وأحمد مالك، وتدير الندوة حياة الجويلي.

السرد القصصي والمناخ: تحطيم القوالب النمطية

تتحدى السرديات التقليدية حول القضايا البيئية ويشارك في الجلسة كل من كايا جريتش ولوبدهالك شاترجي ومحمد عمر وتدير الندوة دعاء صابر.

ما وراء الحدود: تمويل الأفلام على مستوى العالم

تقدم رؤى حول التعاون السينمائي الدولي، بمشاركة دوروثي بنماير وأمجد أبو العلاء ومصطفى يوسف ورولا ناصر، وتديرها سولاي غربيّة.

أبعد من الخيال: الغوص في الملكية الفكرية والذكاء الصناعي

تستكشف نقاط التلاقي بين الملكية الفكرية والذكاء الصناعي، بمشاركة عالية تهامي ومحمود عثمان وطارق الجنايني وعالية يعقوب وإيلي جامين وأحمد عامر، تديرها علياء زكي.

التدوير والحشد: ماذا يمكن أن تفعل دور العرض المستقلة في أوقات الأزمات؟ - بالتعاون مع شبكة "ناس"

يشارك فيها مي عودة وفاطمة عابد وإيلاف الكنزي وقيس زايد، وتديرها ندى بكر.

من الألف إلى الياء: صناعة محتوى للمنصات

تغوص في صناعة منصات البث المباشر المحلية، بمشاركة علي غلموش ومريم أبو عوف ومحمد شاكر ومريم نعوم وطارق نصر، ويديرها كريم الشناوي.

نظرة على: الجيل القادم بالتعاون مع "مينتور" العربية

و تسلط الضوء على المواهب الشابة وتوفر منصة للإرشاد والنمو، بمشاركة عزيز زرمبة وكوثر يونس ودانييلا رحمة ومصطفى الششتاوي وفريدة زهران، وتديرها ثريا إسماعيل.

السينما في فلسطين.. نظرة على فلسطين

وفي استجابة للأحداث في غزة، تُقام حلقة نقاشية خاصة بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، تضم صانعي الأفلام الفلسطينيين خليل المزيان، فرح نابلسي وأحمد المناراوي، ورشيد مشهراوي، ويديرها محمد المغني، وتتعمق في الدور المحوري للسينما كشكل من أشكال المقاومة.

محاضرة المخرج مروان حامد

بالإضافة إلى ذلك، تعد المحاضرة مع المخرج المتميز مروان حامد، الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، بتقديم رؤى قيمة حول حرفة صناعة الأفلام. كما يجري العمل على محاضرات إضافية مع متخصصين في هذا المجال.

جلسة نقاشية مع يسرا

كما ستعقد جلسة نقاشية مع الفنانة الكبيرة يسرا وستدير الندوة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسيضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي أيضا حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت.

مهرجان الجونة السينمائي

تأسس الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.

ووصل المهرجان صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.