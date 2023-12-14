نقيب الفلاحين يزف البشرى للمصريين: سعر كيلو البصل يصل إلى 5 جنيهات في هذا الموعد (فيديو)

أزمة البصل، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: أن سعر كيلو البصل سيصل إلى 5 جنيهات في شهر أبريل المقبل وذلك بعد قرار الحكومة باستمرار منع التصدير.

أزمة عالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "ام بي سي مصر": أزمة البصل ليست محلية لكنها عالمية، والهند أكبر مصدر للبصل فرضت رسوم علي تصديره بسبب التغيرات المناخية التي أثرت علي الإنتاج.

السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار البصل

ولفت إلي أن الأزمة في ارتفاع اسعار البصل الفترة الأخيرة بسبب تصدير كميات كبيرة بالرغم من تراجع المساحات المنزرعة الموسم الأخير.



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قال الدكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن أسعار البصل قد تشهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك نتيجة حصاد أولى العروات الجديدة "البصل المقور" من محافظات الوجه القبلي، لافتًا إلى أن الحصاد الرئيسي لمحصول البصل المصري يكون في أشهر أبريل ومايو من العروات المزروعة في الوجه البحري ومصر الوسطى.

وأكد في تصريحات لفيتو أن المزارعين عانوا خلال العامين الأخيرين من تراجع حاد في أسعار البصل مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج حيث وصل سعر الطن خلال عام 2022 إلى 80 قرشًا للكيلو وهو ما أجبر المزارعين على العزوف عن زراعة مساحات كبيرة من البصل خلال الموسم الماضي وهو ما تسبب في الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن الموسم المنزرع مؤخرًا سيشهد ارتفاعًا في المساحات والإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار البصل.



وكشف “مبروك” أن استعجال المزارعين في تقليع البصل في الفترة الأخيرة تسبب في تفاقم الأزمة وثبات السعر عند نقطة الأرتفاع، لأن الحصاد المبكر ينخفض بإنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى الربع لعدم ترك البصل ليصل إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الطبيعي، نتيجة رغبة المزارعين في البيع بأعلى سعر.



وأشار إلى أن الخريطة الصنفية للبصل في مصر تتمثل في زراعة صنف جيزة 70 في محافظات الوجه القبلي بينما تعتمد محافظات مصر الوسطى على زراعة صنف جيزة 6 المحسن.



أما محافظات الوجه البحري التي تنتج المحصول الرئيسي للبصل المصري فتزرع أصناف جيزة 20، وجيزة أحمر، موضحًا أن حصاد صنف جيزة 70 يكون بين نهاية يناير وخلال فبراير، أما جيزة 6 يبدأ في منتصف شهر أبريل حتى أوائل شهر مايو، في حين أن صنفي جيزة 20، وجيزة أحمر يبدأ حصادهم في أول مايو ويستمر حتى نهاية يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.