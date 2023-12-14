شائعة ابنته زلزلته، محمد سلام يوجه طلبا إنسانيا لجمهوره بشأن صورته مع طفلة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنان محمد سلام وهو يحمل طفلة ظنوها ابنته وقد طالب الفنان محمد سلام جمهوره بوقف نشر الصورة المنتشرة له، مؤكدًا أنها ليست ابنته كما يتردد.

محمد سلام

وعلق محمد سلام عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير كاتبًا: الصورة دي منتشرة في كل حتة على أساس إن البنوتة دي بنتي، فيا جماعة الخير البنوتة مش بنتي والله العظيم دي بنوتة جميلة اسمها هادية جات لي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين عشان تتصور معايا".

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وتابع محمد سلام: "رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني؛ لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع دا، وأظن هما ليهم الحق كاملًا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرًا”.

مسرحية “زواج اصطناعي”

من ناحية أخرى، كان رفض محمد سلام السفر مع فريق مسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت في موسم الرياض بداية نوفمبر الماضي، بسبب أحداث غزة.

وظهر محمد سلام في فيديو أعلن فيه اعتذاره عن عدم السفر إلى السعودية لتقديم المسرحية بسبب استمرار العدوان على غزة، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله إنشالله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".

وتابع محمد سلام: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".