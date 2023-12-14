بعد ضربة كمين الشجاعية، جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء الهجوم على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 115 عسكريًّا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، قضى 10 منهم في اليوم السابق غالبيتهم في معركة واحدة.

مقتل عشرة عسكريين يجعل الثلاثاء اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري في 27 من أكتوبر.

تسعة من الذين قتلوا الثلاثاء ينتمون إلى وحدات قال متحدث عسكري إنها شاركت في معركة شرسة في الشجاعية، واثنان من القتلى من كبار الضباط.

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وأضاف المتحدث دانيال هاجاري "بعد ظهر أمس دخلت قوة من مقاتلي لواء جولاني مبنى حيث قوبلوا بإطلاق نار كثيف وحدث اشتباك ".

وأوضح أن "المزيد من قوات اللواء، تساندها وحدة الإنقاذ 669 التابعة للقوات الجوية، اقتحمت المبنى من أجل إنقاذهم تحت نيران كثيفة".

وقال مسؤول عسكري آخر إن منطقة الشجاعية في مدينة غزة معقل لحركة حماس وبها مجمعات مباني مترابطة تحتوي على مخابئ أسلحة.

ودارت اشتباك الثلاثاء في مجموعة من ثلاثة أو أربعة مبانٍ ملغومة بعبوات ناسفة، بحسب المسؤول الذي أكد أن المعركة استمرت ساعات.

وأشار المسؤول إلى أن حوالى 350 من عناصر حماس قتلوا في الشجاعية منذ بدء الهجوم.

وأدت الحملة البرية والقصف الإسرائيلي الكثيف إلى استشهاد أكثر من 18600 شخص في غزة، معظمهم أيضا من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.