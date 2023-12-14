بعد قرار مصر بوقف التصدير، ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت

قفز سعر كيلو البصل في الكويت من 150 فلسًا إلى 500 فلس للبصل الهندي و350 فلسًا للتركي والإيراني، خلال اليومين الماضيين، بسبب وجود العديد من المعوقات في الاستيراد من الدول المُصدِّرة.

وقال مستورد الخضار محمود سلامة بحسب «الراي» الكويتية إن حاجة السوق الكويتي من البصل كبيرة، حيث كان يُستورد من باكستان ومصر والهند، بمعدل 100 كاونتر يوميًّا، لذا كانت الأسعار مناسبة والكميات متوافرة، مشيرًا إلى أن تلك الدول أوقفت التصدير إلى الكويت بسبب الجفاف وقلة الإنتاج، كما أن الاستيراد من السودان توقف بسبب الحرب الدائرة في ذلك البلد.

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وأضاف أنه تم التحوّل لإيران وتركيا لاستيراد البصل منهما، لكن في الآونة الأخيرة تعثر الاستيراد من إيران أيضًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ووصلت سعر الخيشة 15 كيلو الى 4.5 دينار.

ولفت إلى أن هناك طلبيات من إيران وتركيا متوقع وصولها خلال 20 يومًا، ومن المرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى بداية العام المقبل.

من جهته، أكد المزارع فيصل الدماك أن المزارع الكويتية انتهى إنتاجها للبصل من شهر يونيو الماضي، وحصاده لن يتم قبل أبريل من العام المقبل، ما يعني الاعتماد على المستورد.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي، كان قد حذَّر من أزمة بصل في لقاء مع «الراي» في 15 مايو الماضي.