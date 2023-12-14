الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بعد قرار مصر بوقف التصدير، ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت

ارتفاع أسعار البصل
ارتفاع أسعار البصل في الكويت، فيتو

قفز سعر كيلو البصل في الكويت من 150 فلسًا إلى 500 فلس للبصل الهندي و350 فلسًا للتركي والإيراني، خلال اليومين الماضيين، بسبب وجود العديد من المعوقات في الاستيراد من الدول المُصدِّرة.

 

وقال مستورد الخضار محمود سلامة بحسب «الراي» الكويتية إن حاجة السوق الكويتي من البصل كبيرة، حيث كان يُستورد من باكستان ومصر والهند، بمعدل 100 كاونتر يوميًّا، لذا كانت الأسعار مناسبة والكميات متوافرة، مشيرًا إلى أن تلك الدول أوقفت التصدير إلى الكويت بسبب الجفاف وقلة الإنتاج، كما أن الاستيراد من السودان توقف بسبب الحرب الدائرة في ذلك البلد.

Advertisements


وأضاف أنه تم التحوّل لإيران وتركيا لاستيراد البصل منهما، لكن في الآونة الأخيرة تعثر الاستيراد من إيران أيضًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ووصلت سعر الخيشة 15 كيلو الى 4.5 دينار.

ولفت إلى أن هناك طلبيات من إيران وتركيا متوقع وصولها خلال 20 يومًا، ومن المرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى بداية العام المقبل.

من جهته، أكد المزارع فيصل الدماك أن المزارع الكويتية انتهى إنتاجها للبصل من شهر يونيو الماضي، وحصاده لن يتم قبل أبريل من العام المقبل، ما يعني الاعتماد على المستورد.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي، كان قد حذَّر من أزمة بصل في لقاء مع «الراي» في 15 مايو الماضي.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي أزمة بصل سعر كيلو البصل

الأكثر قراءة

بعد قرار مصر بوقف التصدير، ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت

الضوابط الدستورية لتعيين نائب لرئيس الجمهورية

حلم لم تتخيل تحقيقه، لوحة لأوبرا وينفري بمعرض الصور الوطني في واشنطن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

باقي 90 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا

المطربة شذى تستعد لطرح أغنية جديدة

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ "خلية إمبابة الإرهابية"

الهزة الثانية في ساعات، تراجع جديد لـ الدولار بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حلم لم تتخيل تحقيقه، لوحة لأوبرا وينفري بمعرض الصور الوطني في واشنطن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

أثار دهشة والد العريس، قيمة مهر عروس تثير جدلا في الجزائر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية