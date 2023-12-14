منشور على فيس بوك يهز المنيا، قصة ممرض لقي مصرعه بعد ساعات من تنبؤه بوفاته (صور)

لقي ضياء حاتم، ممرض يبلغ من العمر 22 عامًا، مصرعه في حادث سير وذلك بعد ساعات قليلة من نشر منشورًا مؤثرًا على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتنبأ فيه بوفاته.

وكتب “ضياء”، صباح أول أمس الثلاثاء، على حسابه بـ"فيس بوك" منشورًا قال فيه: "اللهم وإن قد حان وقت موتي فلا تأمر ملك الموت إلا أن يقبض روحي وأنت راضٍ عني يا الله"، ولم يكن يعلم أحد أن تلك الكلمات ستتحقق على أرض الواقع بعد ساعات قليلة.

ضياء حاتم يعمل ممرضًا في مستشفى الصحة الإنجابية بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وكان يتميز بروحه العطوفة وحرصه على خدمة الآخرين، حيث كان يكون الأول في الاستعداد لمساعدة المرضى وغيرهم. ولذلك، كان محبوبًا من الجميع.

وبالأسى والحزن، فقد فارق ضياء الحياة في حادث سير مأساوي، بعد ساعات قليلة من نشره تلك التدوينة الأخيرة، وترك وراءه حالة من الحزن العميق بين أفراد عائلته وأصدقائه.

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تحوَّلت صفحة فيسبوك الخاصة بضياء إلى سرادق عزاء، حيث قام أصدقاؤه ومعارفه بترك رسائل التعازي والمواساة، وكتب أحدهم قائلًا: "أنت كنت قلبك يشعر بلقاء ربك.. ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأجابه آخر قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمة الله عليك يا أطيب إنسان، ربنا يغفر لك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك يا رب العالمين".