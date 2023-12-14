تعليق ناري من طارق الشناوي على تراجع حلا شيحة عن تحريم الفن (فيديو)

حلا شيحة، علق الناقد الفني طارق الشناوي على اعتذار الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن، قائلًا: حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم".

رسالة لحلا شيحة

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة "etc": "على حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل لكن بداخلها شيء غير مرتاح فلا بدَّ أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولا بدَّ أن تؤدي كل الأدوار ولا ينبغي أن تكون نصف رجعة أو شبه منسحبة".

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موهبة حلا شيحة

وأضاف: "حلا شيحة موهبة وعفوية ولديها حضور لكن تحتاج إلى تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج إلى مجهود لا يكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تمامًا".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تقديم الفنانة حلا شيحة، الثلاثاء الماضي، اعتذارًا رسميًّا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن.

اعتذار حلا شيحة لفنانين مصر

وجاء في بيان رسمي أن حلا التقت اليوم مع نقيب المهن التمثيلية، ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.

كما قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

وأكد حلا أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.