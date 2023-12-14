الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة

جنود إسرائيليون،
جنود إسرائيليون، فيتو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وبذلك يصل عدد قتلى الاحتلال من الجنود، منذ الـ7 من أكتوبر، إلى 445، بحسب اعترافاته.

وكان الاحتلال اعترف أمس بارتفاع عدد جنوده القتلى منذ 7  أكتوبر الماضي، إلى 444 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 82 جنديًا من لواء جولاني، أحد ألوية النخبة في "جيش" الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ من بين الجنود القتلى الذين بلغ عددهم 444 جنديًا، 103 من رتبة نقيب وما فوق، و5 من بين الضباط برتبة عقيد (قائد لواء).

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وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 10 من جنوده، أغلبيتهم من الضباط، في معارك شمالي غزة الثلاثاء.

وأعلن الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي، مقتل 5 ضبّاط، هم قائد "الفرقة 13" في لواء جولاني، المقدّم تومر جرينبرج، وقائد سرية في "الفرفة 13" في لواء "جولاني"، الرائد روعي ميلداسي، وقائد سرية في "الفرفة 51" في لواء جولاني، الرائد موشه أفراهام بار أون.

وبمقتل هؤلاء، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال، وفق ما أعلنه، إلى أكثر من 121 قتيلًا منذ بداية الغزو البري في غزّة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ الكتيبة "13" من جولاني (التي أعلن عن مقتل قائدها صباح اليوم) كانت قد تلقّت الضربة الأقسى خلال 7  أكتوبر الماضي حيث قتل منها 41 جنديًا.

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