الخارجية الألمانية: نكثف التنسيق لإيصال مساعدات إلى غزة عبر مصر

العملية البرية في غزة، قال دينيس كوميتات متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن الحكومة الألمانية تُكثف التنسيق لإيصال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري.

رحلات إغاثة جوية



وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي منذ قليل: "هناك عدة رحلات إغاثة جوية لقطاع غزة ستنفذ قبل عيد الميلاد".



علاج الأطفال الرضع

وأشار إلى أن ألمانيا تهدف إلى توفير حضانات وأجهزة تنفس للمستشفيات التي تُعالج الأطفال الرضع في غزة.

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، والوقوف مع سكان القطاع في الأوضاع الإنسانية الكارثية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

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شاحنات المساعدات الإنسانية



وأضاف أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ أمس من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى معبر العوجة.

زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية



وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة، وزيادة عددها إلى نحو 60 - 80 شاحنة يوميا.

زيادة كمية الوقود



وذكر أنه تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل إلى قطاع غزة، من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا، إضافة إلى شاحنتي غاز منزلي.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، عن دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى وصول 75 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى القطاع.