الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد توثق الاشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر.

اشتباك القسام مع الاحتلال من المسافة صفر

وتظهر اللقطات التي بثتها قناة "الجزيرة" القطرية اشتباكات ومشاهد للمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تخوضها عناصر كتائب القسام في عمق غزة.

وقالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم، إن إعلان الاحتلال مقتل عشرة جنود للاحتلال أغلبهم من الضباط في الشجاعية يؤكد فشل قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.

وقالت حركة حماس في بيانها: “إن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة”.

 مخاطر نفاد لقاحات الأطفال بغزة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة  في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال، محذرة من انعكاسات صحية كارثية، في إعلان يتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن نفاد التطعيمات في غزة سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال، وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.

وطالب البيان المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة، وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة، ولم تكشف الوزارة اللقاحات التي نفدت.

Advertisements

 
من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة  اليونيسيف تنظر في ذلك، موضحة في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس حذر قد الأحد الماضي، من الأثر الكارثي للحرب، موضحا أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية، ومن المتوقع أن يتفاقم الخطر مع تدهور الوضع واقتراب الشتاء.

دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

إصابة نائب تركي بأزمة قلبية خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إسرائيل وحركة حماس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليونيسيف جيبرييسوس حركة حماس كتائب القسام المسافة صفر

مواد متعلقة

دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

إصابة نائب تركي بأزمة قلبية خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

الأمم المتحدة تحذر من موجة تهجير لسكان غزة تهدد الشرق الأوسط

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة داخل  مدرسة في غزة

الأكثر قراءة

سكر وضرب وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

قائمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي وموقف محمد صلاح

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

التعليم تكشف موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

قرار جديد في واقعة العثور على جثة شاب في الشارع بمدينة نصر

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية