غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد توثق الاشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر.

اشتباك القسام مع الاحتلال من المسافة صفر

وتظهر اللقطات التي بثتها قناة "الجزيرة" القطرية اشتباكات ومشاهد للمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تخوضها عناصر كتائب القسام في عمق غزة.

#الجزيرة تحصل على لقطات لكتائب القسام لما تقول إنه اشتباكات ومشاهد للمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wmJ2y2rpfO — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023

وقالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم، إن إعلان الاحتلال مقتل عشرة جنود للاحتلال أغلبهم من الضباط في الشجاعية يؤكد فشل قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.

وقالت حركة حماس في بيانها: “إن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة”.

مخاطر نفاد لقاحات الأطفال بغزة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال، محذرة من انعكاسات صحية كارثية، في إعلان يتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن نفاد التطعيمات في غزة سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال، وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.

وطالب البيان المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة، وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة، ولم تكشف الوزارة اللقاحات التي نفدت.

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من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تنظر في ذلك، موضحة في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس حذر قد الأحد الماضي، من الأثر الكارثي للحرب، موضحا أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية، ومن المتوقع أن يتفاقم الخطر مع تدهور الوضع واقتراب الشتاء.