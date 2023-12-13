ضياء رشوان: الاتفاق على إجراءات جديدة لزيادة المساعدات لقطاع غزة

أخبار غزة الآن، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، والوقوف مع سكان القطاع في الأوضاع الإنسانية الكارثية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

شاحنات المساعدات الإنسانية

وأضاف أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ أمس من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى معبر العوجة.

زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة، وزيادة عددها إلى نحو 60 - 80 شاحنة يوميا.

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زيادة كمية الوقود

وذكر أنه تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل إلى قطاع غزة، من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا، إضافة إلى شاحنتي غاز منزلي.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، عن دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى وصول 75 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى القطاع.

وصول 300 من مزدوجي الجنسية الي معبر رفح



وأكدت أنه ما زالت الجهود المصرية والاتصالات مستمرة لزيادة أعداد شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة، وأيضا وصل 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح، وينهون حاليا إجراءات الدخول، ووصل أيضا 16 مصابا من غزة، للعلاج بالمستشفيات المصرية.

انتظار مئات الشاحنات الإنسانية لدخول غزة



وأوضح أن هناك مئات الشاحنات الإنسانية تستعد في كل شمال سيناء وبخاصة العريش، وحاليا تجهز 50 شاحنة لتبدأ في الدخول إلى الأراضي المصرية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب.



الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.



وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية



وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.



وتابع بايدن، أن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكي "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".



وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.



ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.



فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.