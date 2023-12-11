الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ضمانات أمنية وقوات دولية، كواليس المفاوضات بشأن الحدود اللبنانية مع إسرائيل

الحدود اللبنانية،
الحدود اللبنانية، فيتو

أخبار غزة، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن دولة الاحتلال أبلغت الوسطاء الدوليين شروطها بشأن الوضع في لبنان، مضيفة أنه قد يتم التوصل لاتفاق وشيك في هذا السياق.

وبحسب «العربية»، وافقت إسرائيل على أن يبقى لحزب الله بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني ومع قوات فرنسية في جنوب لبنان، وتحديدًا جنوب نهر الليطاني.

وشددت دولة الاحتلال على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان "بكل النقاط"، وأن تتواجد معه قوات فرنسية وذلك ضمن إطار "قوات دولية".

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حصر السلاح بيد الجيش اللبناني

وشددت إسرائيل على ضرورة أن يكون السلاح محصورًا بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وبحسب ما تبلغه الوسطاء الدوليين، هناك "ضمانة أمريكية" بألا تقوم إسرائيل بأي عملية أو اعتداء على جنوب لبنان، كما تم اقتراح انتشار قوات أمريكية على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

 

رسالة جانتس لوزير الخارجية الأمريكي

في سياق متصل، قال العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، إن إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان، مضيفًا أنه "يجب الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله بدعم من إيران وإبعاده عن الحدود".

يأتي هذا غداة تصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. ويجري تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ تفجر الحرب في غزة قبل شهرين، وذلك في أسوأ قتال بينهما منذ حرب عام 2006. واقتصر العنف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية.

من جهتها قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان أمس "تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع".

هذا وأدى العنف على الحدود إلى استشهاد أكثر من 120 شخصا في لبنان، من بينهم 85 من مقاتلي حزب الله و16 مدنيًا. وفي إسرائيل، أسفرت الهجمات عن مقتل سبعة جنود وأربعة مدنيين.

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