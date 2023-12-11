الصين عن حادث الاحتكاك البحري مع الفلبين: قانوني واحترافي

علقت وزارة الخارجية الصينية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، على عملياتها ضد السفن الفلبينية في منطقة بحر الصين الجنوبي والتي بلغت ذروتها اليوم.



احتكاكات بكين والفلبين في بحر الصين الجنوبي





وقالت الخارجية الصينية في بيانها:" إن عملياتها ضد السفن الفلبينية في منطقة بحر الصين الجنوبي منضبطة وقانونية واحترافية".



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين استدعت وزارة الخارجية فى الفلبين سفير الصين لديها، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.





وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن الفلبين قُدّمت احتجاجات دبلوماسية السفير الصيني لديها على الاحتكاكات البحرية التي تقوم بها بكين.





وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، يومي السبت والأحد.





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تصادم بين قوارب فلبينية وصينية





ووقع أيضا تصادم بين قوارب فلبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه.



وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول، الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.



وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.



وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.





ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة شديدة اللهجة إلى الصين وطالبتها فيها بإنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي.



وجاءت المطالب الأمريكية بعد اصطدام بين زورق فلبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.





وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفلبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي"، داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".



وأكد بيان نشرته السفارة الأمريكية في الفلبين اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحليفتها الفلبين، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.



وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.





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