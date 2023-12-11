بعد تصادم زورق ومركب، واشنطن تطالب بكين بوقف سلوكياتها الخطيرة في بحر الصين وتحذرها

بحر الصين، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة شديدة اللهجة إلى الصين وطالبتها فيها بإنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي.

وجاءت المطالب الأمريكية بعد اصطدام بين زورق فلبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.

تجاهل متهور لسلامة الفلبينيين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفلبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي"، داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

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وأكد بيان نشرته السفارة الأمريكية في الفلبين اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحليفتها الفلبين، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

خفر السواحل الصيني

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الصين واليابان يطالب بالجزر المتنازع عليها، والتي تسمى دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان.



وأفادت وكالة الأنباء رويترز بأن خفر السواحل الصيني أكد أنه اتخذ التدابير اللازمة وفقا للقانون لتحذير السفن اليابانية.



وفي السياق ذاته، اتهم مسئول في خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم خفر السواحل، جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".



الخلافات في بحر الصين الجنوبي



والأحد الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.

بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين، أن عمل قوارب الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن ريف في بحر الصين الجنوبي أمر "مقبول وقانوني".