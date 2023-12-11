الفلبين تستدعي سفير الصين بعد حوادث الاحتكاك بين السفن (فيديو)

بحر الصين الجنوبي ، استدعت وزارة الخارجية فى الفلبين سفير الصين لديها، اليوم الإثنين، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقُدّمت احتجاجات دبلوماسية حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا الصحفيين.

STATEMENT OF THE

NATIONAL TASK FORCE FOR THE WEST PHILIPPINE SEA

9 December 2023

Manila, Philippines



The National Task Force West Philippine Sea (NTFWPS) vehemently condemns the illegal and aggressive actions carried out by the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia… pic.twitter.com/cusoPjpF9x — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 9, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، يومي السبت والأحد.

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تصادم بين قوارب فلبينية وصينية

ووقع أيضا تصادم بين قوارب فلبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه.

وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول، الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.

رسالة شديدة اللهجة إلى الصين

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة شديدة اللهجة إلى الصين وطالبتها فيها بإنهاء أعمالها "الخطرة والمزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي.

وجاءت المطالب الأمريكية بعد اصطدام بين زورق فلبيني وسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها.

تجاهل متهور لسلامة الفلبينيين



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "هذه الأعمال لا تعكس التجاهل المتهور لسلامة الفلبينيين وحياتهم فحسب لكن أيضا للقانون الدولي"، داعيا الصين إلى "الكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

وأكد بيان نشرته السفارة الأمريكية في الفلبين اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحليفتها الفلبين، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

خفر السواحل الصيني



وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الصين واليابان يطالب بالجزر المتنازع عليها، والتي تسمى دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان.



وأفادت وكالة الأنباء رويترز بأن خفر السواحل الصيني أكد أنه اتخذ التدابير اللازمة وفقا للقانون لتحذير السفن اليابانية.