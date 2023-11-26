بكين وواشنطن تتبادلان الاتهامات بشأن سفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات في مطلع الأسبوع بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعدما أعلن الجيش الصيني أنه أبعد سفينة حربية أمريكية قالت البحرية الأمريكية إنها كانت تقوم بعملية روتينية لحرية الملاحة.

المخاطر الأمنية في بحر الصين الجنوبي

وقالت الصين إن الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي مسبب المخاطر الأمنية‭‭‭ ‬‬‬بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".

وعبر منشور في حسابها على تطبيق "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، قالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني أمس السبت، إن الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة الأمريكية.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين أجرتا محادثات بشأن أمور بحرية منها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأمريكي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين "الخطيرة وغير القانونية" هناك.

وتشدد الصين على سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر لحركة شحن تجارية سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.

بينما قالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن مطالبات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

وكانت الفلبين وأستراليا بدأتا أولى دورياتهما البحرية والجوية المشتركة في البحر أمس السبت بعد أيام من اتهام بكين لمانيلا بتجنيد قوات أجنبية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة للجيشين الفلبيني والأمريكي.