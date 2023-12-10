معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
استيقظ السودانيون، اليوم الأحد، على وقع معارك ضارية بين قوات الجيش والدعم السريع في عدد من المحاور في العاصمة الخرطوم، غداة انعقاد قمة طارئة للإيغاد لحل أزمة البلاد، وسط أنباء عن اتفاق الطرفين لوقف القتال.
وزعم شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وتأتي المعارك غداة قمة طارئة عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، في جيبوتي، لرؤساء الدول الأعضاء ومشاركة ممثلين دوليين، لبحث الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع المندلع منذ 15 أبريل الماضي.
وكشف السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيغاد" الأفريقية، ورقني قبيهو، عن "خطوات عملية" لوقف الحرب في السودان، تتمثل في التزام طرفي الصراع بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية في البلاد.
وقال قبيهو، في تصريح صحفي، عقب انتهاء القمة الاستثنائية لـ "الإيجاد"، إن "اجتماع القمة حقق نتائج ناجحة، من خلال المناقشات البناءة والتوجيهات بشأن معالجة النزاع في جمهورية السودان".
وأضاف: "لقد حصل المؤتمر بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني".
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