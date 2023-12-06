طلقات نارية وقصف عشوائي، القصة الكاملة لمقتل 37 طبيبا في السودان

أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، بأن المواجهات المسلحة التي اندلعت في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة 37 طبيبًا، في ظروف قالت إنها بالغة التعقيد.

مصرع 37 طبيبا في السودان

وقالت اللجنة إن "المواجهات أدت إلى مقتل 37 من الكوادر الطبية، بينهم طلاب في كليات طبية"، فيما كان السبب المباشر لمقتل هؤلاء الضحايا تعرضهم لإصابات مباشرة بطلقات نارية، والقصف العشوائي على المنازل والمؤسسات الصحية".



ونشرت اللجنة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماء الـ 37 من الكوادر الطبية والصحية الذين لقوا حتفهم إثر المواجهات بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل الماضي.

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وتعمل المستشفيات ومراكز الطوارئ الطبية في البلاد وسط ظروف قاسية وأوضاع معقدة ونقص في الاحتياجات الطبية وانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض التي فرضتها ظروف الحرب.

ودخلت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان شهرها الثامن في ظل عدم الاستجابة للمبادرات المطروحة لحل أزمة البلاد وإعلان تعثر مفاوضات جدة.

جدير بالذكر أن في نوفمبر الماضي، تجددت اشتباكات عنيفة، بين الجيش وقوات الدعم السريع في جبهات عدة بالعاصمة السودانية، كما سُمع دوي قصف مدفعي، وأصوات اشتباكات في ضواحي شرق الخرطوم المتاخمة للمقر الرئيسي لقيادة الجيش، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للجيش السوداني.

وهزت انفجارات المناطق المحيطة بالمقار التابعة لـ لدعم السريع في كل من المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات في سوبا جنوب الخرطوم.

كما شنت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة ومتتالية على قيادة سلاح المدرعات، ومعسكر الشجرة للذخيرة، ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وجاءت المواجهات الأحدث بالخرطوم، غداة استمرار خوض الطرفين لمعارك ضارية في دارفور، بينما اعرب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن القلق البالغ إزاء التقارير عن هجمات واسعة النطاق تشنها قوات «الدعم السريع» في ولايتي شمال وغرب دارفور، بغرب السودان.

وقال بوريل، على منصة «إكس»، إن «مسؤولية حماية المدنيين في دارفور، وفي السودان كله، تقع على عاتق الطرفين المتحاربين».

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