السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

بعثة الامم المتحدة
بعثة الامم المتحدة بالسودان،فيتو

أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

 

بعد أخذه علمًا برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بإنهاء تفويضها اعتبارًا من الأحد. وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

 

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