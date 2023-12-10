ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) لقيامه بالإتجار فى مخدر الحشيش، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – فرد محلى).



وبمواجهته إعترف بحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

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