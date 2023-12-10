الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بالمنوفية

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) لقيامه بالإتجار فى مخدر الحشيش، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – فرد محلى).
 

 وبمواجهته إعترف بحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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ضبط 210 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عاطل فى مطروح

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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

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