ضبط 210 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عاطل فى مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 210 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بمطروح بقصد الإتجار.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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