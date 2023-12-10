الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سائق أتوبيس يدهس صاحب مصنع فى القليوبية

سائق اتوبيس يدهس
سائق اتوبيس يدهس صاحب مصنع فى القليوبية،فيتو

لقى صاحب مصنع مصرعه أسفل عجلات أتوبيس فى القليوبية والقى قطاع الامن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

 

الشرطة تساعد كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم فى القاهرة (صور)

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى فى مدينتي بدر والشروق ( صور)

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مصنع بلاستيك  – مقيم بدائرة القسم) وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر.


و بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة اول شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

الشرطة تساعد كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم فى القاهرة (صور)

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى فى مدينتي بدر والشروق ( صور)

تجمع المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى 15 مايو وبدر للإدلاء بأصواتهم (صور)

احتشاد المواطنين فى المعصرة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

مصدر أمني: انتظام جميع الخدمات الأمنية بلجان الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

احتشاد المواطنين أمام اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالقاهرة (صور)

ضبط 24 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و261 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة النصب على المواطنين

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد مرور ساعة، 20 صورة ترصد زحام المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024

يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

قبل احتفالات عيد الميلاد، سر الضغط الأمريكي على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة

أحدث ظهور لـ سيلينا جوميز بعد الهجوم عليها (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية