تعقيم اللجان الانتخابية استعدادا لبدء عمليات التصويت بالشرقية (صور)

الانتخابات الرئاسية 2024.. أنهت محافظة الشرقية كافة الاستعدادات الخاصة بإجراءات اليوم الأول لانتخابات الرئاسة لعام 2024 في محافظة الشرقية، لاختيار مرشح واحد ليكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية، والتي من المقرر أن تبدأ في اليوم، وتستمر أيام 11، و12 من ديسمبر الجاري.

فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالشرقية

من جانب آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بساعات، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة لتطهير اللجان الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، والعمل ببرنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، بمواتير الرش الأرضية، لمقاومة الذباب البالغ، والحشرات الزاحفة، وتطهير دورات المياه بالمقرات الانتخابية.

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تعقيم اللجان الانتخابية بالشرقية، فيتو

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتهيئة الأجواء والمناخ الملائم للناخبين، ولتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدمًا الشكر لمدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وجميع الفرق الصحية المشاركة في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

تعقيم اللجان الانتخابية بالشرقية، فيتو

اليوم، الشراقوة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ 1016 لجنة فرعية

تنطلق اليوم العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، ووصل عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنطاق محافظة الشرقية إلى 4699932 ناخبا موزعين على 1016 لجنة فرعية.

بينها 10 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

تعقيم اللجان الانتخابية بالشرقية، فيتو

أحفاد عرابي يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائى كامل حيث يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية وتشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية بإجمالي 220 متابعا إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالى 22 ألفا و340 متابعا.

تعقيم اللجان الانتخابية بالشرقية، فيتو

70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية



وحصل 528 متابعا إعلاميا دوليا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيا وإعلاميا.

تعقيم اللجان الانتخابية بالشرقية،فيتو

وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيا أجنبيا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.

ويتنافس 4 مرشحين علي المنصب هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي ورمزه (النجمة) وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ورمزه (الشمس) والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه (النخلة) وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه (السلم).