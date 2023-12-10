اليوم، الشراقوة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ 1016 لجنة فرعية

الانتخابات الرئاسية 2024.. تنطلق اليوم العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، ووصل عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنطاق محافظة الشرقية إلى 4699932 ناخبا موزعين على 1016 لجنة فرعية.

بينها 10 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

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أحفاد عرابي يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائى كامل حيث يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية وتشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية بإجمالي 220 متابعا إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية باجمالى 22 ألفا و340 متابعا.

70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية

وحصل 528 متابعا اعلاميا دوليا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية الى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية باجمالى 4 آلاف و218 صحفيا واعلاميا.

وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيا أجنبيا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.

ويتنافس 4 مرشحين علي المنصب هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي ورمزه (النجمة) وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ورمزه (الشمس) والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه (النخلة) وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه (السلم).

خطوات تصويت الناخبين باللجان الفرعية



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.



ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

وقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك..

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها

ولا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

منع تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصوير

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك محاذير بالنسبة للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأهمها تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت أو الخروج ببطاقة الإقتراع.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بمنع تصوير الناخبين بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه، دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه، وهو ما قد يكون له احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه؟

كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذة الواقعة لمن يتم ضبطه.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت، وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط

قاعدة بيانات الناخبين



وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

مقار لجان الوافدين

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج ( 11 ) داخل اللجان الفرعية، حيث يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه ورقمه القومي بمعرفة أمين اللجنة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي بكشف الناخبين " نموذج رقم 11 " وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة أو ببصمة إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن عناوين لجان الوافدين بالمحافظات من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط.