محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن استعدادا للانتخابات الرئاسية

واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقاءاته التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعقد اجتماعًا مع رؤساء مراكز أبو كبير وههيا والإبراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يُشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

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عرسا ديمقراطيا استعدت له الشرقية

وأضاف المحافظ أنه من الضروري أن نقدم عرسًا ديموقراطيًا في صورة احتفالية في حب مصر يُشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر قائلًا سيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديموقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

المشاركة فى الانتخابات وعلى رأسهم الشباب

وقال المحافظ أدعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها لافتا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وأشار المحافظ إلى أن حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في كافة القطاعات تخطي 62 مليار جنيه ليغير حياه المواطنين للأفضل قائلًا نسعى لبذل المزيد لنيل رضا المواطن وتحقيق طموحاته.

تبدأ الانتخابات غدا الأحد

وغدا من المقرر بدء انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية القادمة وتستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

ويواصل الدكتور محافظ الشرقية الاجتماعات والمرور على كافة لجان المحافظة الفرعية فى كل مركز ووحدة محلية معلنا ان محافظة الشرقية فى منتهى الجاهزية للانتخابات الرئاسية 23 - 24 مؤكدا أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني يحتاج مشاركة وتكاتف جميع أبناء الوطن.