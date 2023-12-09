أخبار الفن اليوم.. مهرجان الجونة يكشف عن تجارب إنسانية فلسطينية في دورته السادسة، وعمرو سلامة يعلن ضربة البداية لـ شمس الزناتي

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تجارب إنسانية فلسطينية في دورته السادسة.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

أعلن المخرج عمرو سلامة انطلاق التحضير لإعادة تقديم فيلم شمس الزناتي، من خلال جزء ثان من الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام في عام 1991 وحقق نجاحا كبيرا.

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فيلم شمس الزناتي، شوق الفنان محمد إمام الجمهور إلى فيلم “شمس الزناتي” بعد إعلان المخرج عمرو سلامة عن انطلاق ضربة البداية.

قال الفنان سيد رجب أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد: أنا لما اتعرض عليا مسلسل ابو العروسة شوفت أنه بطولة وانا مش عايز أتحمل مسؤولية كبيرة ولكن من خلال المسلسل شُفت عيلتي وخالتي ووالدي ووالدتي ورجعت لي حياتي القديمة من خلال المسلسل ده".

ظهرت المغنية العالمية، دوا ليبا، بشعر أحمر وفستان أسود بسيط، في أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها رسميا، عن حبيبها رومان جافراس.

تصدر الفنان أحمد مكي، خلال الأيام الماضية حديث الجمهور وذلك بعد الإعلان عن عودته للسينما بعد غياب 10 سنوات، حيث كانت آخر أعماله في السينما فيلم سمير أبو النيل والذي عرض في عام 2013.

يستعد الفنان مدحت صالح لإستئناف نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد طرحه في وفت سابق أغنية “زهرة المدأئن” عن رائعة فيروز، والتي طرحها علي منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

شريف منير، نشر الفنان شريف منير صورة له برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف من كواليس فيلم “ليه تعيشها لوحدك”.





يشارك الفنان طارق لطفي، في بطولة مسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2024.