أخبار الفن اليوم.. مهرجان الجونة يكشف عن تجارب إنسانية فلسطينية في دورته السادسة، وعمرو سلامة يعلن ضربة البداية لـ شمس الزناتي
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تجارب إنسانية فلسطينية في دورته السادسة.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن تجارب إنسانية فلسطينية في دورته السادسة
كشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.
عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي
أعلن المخرج عمرو سلامة انطلاق التحضير لإعادة تقديم فيلم شمس الزناتي، من خلال جزء ثان من الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام في عام 1991 وحقق نجاحا كبيرا.
محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية
فيلم شمس الزناتي، شوق الفنان محمد إمام الجمهور إلى فيلم “شمس الزناتي” بعد إعلان المخرج عمرو سلامة عن انطلاق ضربة البداية.
أحلام تطلب تعهدا من أسماء لمنور في أولى حلقات برنامجها الجديد (فيديو)
سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي
قال الفنان سيد رجب أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد: أنا لما اتعرض عليا مسلسل ابو العروسة شوفت أنه بطولة وانا مش عايز أتحمل مسؤولية كبيرة ولكن من خلال المسلسل شُفت عيلتي وخالتي ووالدي ووالدتي ورجعت لي حياتي القديمة من خلال المسلسل ده".
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