السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي

سيد رجب،فيتو
سيد رجب،فيتو

قال الفنان سيد رجب أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد:انا لما اتعرض عليا  مسلسل ابو العروسة شوفت أنه بطولة وانا مش عايز أتحمل مسؤولية كبيرة  ولكن من خلال المسلسل شوفت عيلتي وخالتي ووالدي ووالدتي ورجعتلي حياتي القديمة من خلال المسلسل ده".

سيد رجب

وتابع" انا عندي أولادي واحفادي ولكن دلوقتي انا عايش لوحدي لأن كل واحد ليه حياته والوحدة حاجة مش كويسة "

 

سولد أوت كامل العدد

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، على قناة "CBC"، تسلط الضوء على وجه جديد للإسكندرية من خلال جولة استكشافية مدهشة لأغرب معالمها الأثرية وأكثرها غموضًا مثل مقابر كوم الشقافة التي تشتهر بسراديب الموتى الغامضة وبعدها ينتقل إلى استكشاف أجمل الحلويات في الإسكندرية مثل هريسة الحلبي التي اشتهرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

Advertisements

سيد رجب

أما في حلقة الجمعة من البرنامج الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، فيستضيف محمود سعد، الفنان سيد رجب الذي يفتح قلبه لأول مرة، حيث يتحدث عن بداياته في رحلته الشيقة المليئة بالحكايات حتى وصل إلى محطة النجومية.
 

الحوار إنساني فريد يتحدث فيه سيد رجب من القلب عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشواره، منها لحظة تحوله من مهندس بشركة النصر للسيارات إلى ممثل ووفاة والدته قبل ان تري ما وصل إليه، كما يتحدث أيضًا عن ارتباطه الإنساني بمسلسل "أبو العروسة" والذي عوضه عن الحياة العائلية التي افتقدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ابو العروسة CBC الإعلامي محمود سعد الفنان سيد رجب برنامج سولد اوت

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية