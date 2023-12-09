سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي

قال الفنان سيد رجب أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد:انا لما اتعرض عليا مسلسل ابو العروسة شوفت أنه بطولة وانا مش عايز أتحمل مسؤولية كبيرة ولكن من خلال المسلسل شوفت عيلتي وخالتي ووالدي ووالدتي ورجعتلي حياتي القديمة من خلال المسلسل ده".

سيد رجب

وتابع" انا عندي أولادي واحفادي ولكن دلوقتي انا عايش لوحدي لأن كل واحد ليه حياته والوحدة حاجة مش كويسة "

سولد أوت كامل العدد

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، على قناة "CBC"، تسلط الضوء على وجه جديد للإسكندرية من خلال جولة استكشافية مدهشة لأغرب معالمها الأثرية وأكثرها غموضًا مثل مقابر كوم الشقافة التي تشتهر بسراديب الموتى الغامضة وبعدها ينتقل إلى استكشاف أجمل الحلويات في الإسكندرية مثل هريسة الحلبي التي اشتهرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

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سيد رجب

أما في حلقة الجمعة من البرنامج الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، فيستضيف محمود سعد، الفنان سيد رجب الذي يفتح قلبه لأول مرة، حيث يتحدث عن بداياته في رحلته الشيقة المليئة بالحكايات حتى وصل إلى محطة النجومية.



الحوار إنساني فريد يتحدث فيه سيد رجب من القلب عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشواره، منها لحظة تحوله من مهندس بشركة النصر للسيارات إلى ممثل ووفاة والدته قبل ان تري ما وصل إليه، كما يتحدث أيضًا عن ارتباطه الإنساني بمسلسل "أبو العروسة" والذي عوضه عن الحياة العائلية التي افتقدها.