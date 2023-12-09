السبت 09 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

طارق لطفي لـ"فيتو" بدأت تصوير العتاولة مع أحمد السقا لرمضان 2024

طارق لطفي وأحمد السقا،
طارق لطفي وأحمد السقا، فيتو

 يشارك الفنان طارق لطفي، في بطولة مسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2024.

 

طارق لطفي يبدأ تصوير مشاهده في العتاولة 

 وأكد طارق لطفي في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه بدأ بالفعل تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة مع أحمد السقا استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني متمنيا أنه ينال إعجاب الجمهور.

يأتي ذلك عقب استكمال المخرج أحمد جلال موسى طاقم فريق العمل، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.. وكان من المفترض بدء تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر الجاري، إلا أن التحضيرات المستمرة للعمل وكتابة الحلقات استمرت لوقت أطول من المنتظر.

 

إضافة إلى أن أحمد السقا كان يقوم بتصوير مسلسله الجديد “الجولة الأخيرة” في دولة لبنان خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إجرائه عملية جراحية منذ أيام.

كل تلك الأسباب أجلت تصوير المسلسل ليبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في الأسبوع الأول منه.

 

تفاصيل مسلسل العتاولة 

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.

 

أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان المنصرم، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

 

كما يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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