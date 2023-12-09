محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

فيلم شمس الزناتي، شوق الفنان محمد إمام الجمهور إلى فيلم “شمس الزناتي” بعد إعلان المخرج عمرو سلامة عن انطلاق ضربة البداية.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "توكلنا على الله.. انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله".

وأعلن المخرج عمرو سلامة انطلاق التحضير لإعادة تقديم فيلم شمس الزناتي، من خلال جزء ثان من الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام في عام 1991 وحقق نجاحًا كبيرًا.

ونشر عمرو سلامة “شوت” للفيلم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق قائلًا: صفحة جديدة ومن أول السطر.

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وفي وقت سابق بدأت الجهة المنتجة عقد جلسات عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل المشارك في البطولة، حيث تم الاستقرار على محمد إمام وأمينة خليل، بالإضافة لاختيار مواقع التصوير النهائية، ليكون كل شيء جاهز للتصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

محمد إمام وأمينة خليل

"شمس الزناتي" بطولة محمد إمام وأمينة خليل، وسيتم اختيار باقي أبطال العمل الفترة القادمة، سيناريو وحوار محمد الدباح، شخصيات مجدي هداية، إخراج عمرو سلامة.