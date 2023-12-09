مدحت صالح يغرد بألبوم جديد..اعرف التفاصيل

يستعد الفنان مدحت صالح لإستئناف نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد طرحه في وفت سابق أغنية “زهرة المدأئن” عن رائعة فيروز، والتي طرحها علي منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

معلومات عن ألبوم مدحت صالح الجديد

ويعود مدحت صالح للجمهور بألبوم غنائي جديد من المقرر طرحه قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب ليجدد نشاطه الفني.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز المعلومات عن ألبوم مدحت صالح الجديد قبل طرحه.

ألبوم مدحت صالح الجديد يتضمن 8 أغاني مختلفة ما بين الرومانسية والدرامية ومن المقرر طرحهما تباعا واحدة تلو الأخري.

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وتعاون مدحت صالح مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

ومن أبرز الأسماء التي تعاون معهم مدحت صالح ي ألبومه الجديد تامر علي، أحمد عبد الواحد و غيرهم.

مدحت صالح، مطرب وفنان صوته مرح متميز يبعث على البهجة، بدأ مشواره الفني حين استمع إليه الدكتور يوسف شوقي وهو طالبا بمدرسة رقي المعارف وأعجب بصوته فقدمه إلى برامج الأطفال بالاذاعة لينطلق بعدها مطربا وممثلا فى الغناء والتمثيل.

ويحكي الفنان مدحت صالح عن بدايته فيقول: أول أغنية قدمتها كانت مع برنامج الأطفال في الإذاعة سنة 1976 وعمري 16 سنة، بعد ان استمع الى الدكتور يوسف شوقي وأعجب بصوتي فقدمني إلى المذيعة فضيلة توفيق بالإذاعة التي قدمته في برنامجها أبلة فضيلة، وتاني اغنية عملتها سنة 1977 عندما ذهب الرئيس الراحل السادات إلى القدس وتم إبرام معاهدة السلام وقتها عملت أغنية سالمة يا سلامة شوفنا السلام والسلامة، وفي هذه الفترة كان اسمي الغنائي محمد صالح واختار لى الملحن حلمى بكر بعد ذلك اسم مدحت صالح.

الاسطوانة البلاتينية لكوكب تانى

وقدم الفنان مدحت صالح ألبومات:" أنت اللى فيهم، غنى، سلمت قلبى، روق ياجميل، وعدى، زى القمر، السهرة تحلى سوا سوا، عاشق مجنون، حاتكلم، حبك خطر على قلبى، انا مش بعيد، والله ياسيدى، كوكب تانى التي حصل فيها على الأسطوانة البلاتينية.