السبت 09 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد عودته للسينما، 5 أفلام ناجحة في مسيرة أحمد مكي

أحمد مكي، فيتو
أحمد مكي، فيتو

 تصدر الفنان أحمد مكي، خلال الأيام الماضية حديث الجمهور وذلك بعد الإعلان عن عودته للسينما بعد غياب 10 سنوات، حيث كانت آخر أعماله في السينما فيلم سمير أبو النيل والذي عرض في عام 2013.

 

تفاصيل عودة أحمد مكي للسينما 

 يتعاون الفنان أحمد مكي مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ، في فيلم سينمائي جديد، بعد غياب “مكي” عن السينما لسنوات، حيث كان آخر أفلامه «سمير أبو النيل» الذي  عرض في عام 2013.

أحمد مكي وإسعاد يونس، فيتو 

وتعاقد أحمد مكي على فيلمه الجديد مع إسعاد يونس، ومن المقرر عرضه في صيف 2024، ومن المفترض أن تكشف “المنتجة” التفاصيل الكاملة قريبا.

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وقدم الفنان أحمد مكي خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية والتي نالت إعجاب الجمهور ، حيث أنه يتميز بطابع خاص في الكوميديا.

أبرز 5 أفلام ناجحه في مسيرة أحمد مكي 

ومن أبرز وأهم أفلام أحمد مكي فيلم “أتش دبور” والذي عرض في عام 2008 وضم عددا كبيرا من النجوم وعلي رأسهم حسن حسني ولطفي لبيب وسامح حسين وإنجي وجدان وهالة فاخر وغيرهم.

كما قدم الفنان أحمد مكي في عام 2009 فيلمه الشهير “طير أنت”، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في دور العرض السينمائي وسط الأفلام الأخري.

وضم فيلم طير أنت الذي يقوم ببطولته “مكي” عددا من النجوم ومن أبرزهم دنيا سمر غانم وماجد الكدواني ومحمد سلام وهشام إسماعيل ولطفي لبيب وغيرهم.

كما حقق أحمد مكي نجاحا كبيرا بفيلمه لا تراجع ولا إستسلام والذي تم عرضه في السينمات عام 2010 وتعاون فيه مجددا مع ماجد الكيدواني ودنيا سمير غانم بعد تعاونهم في طير انت.

وفي عام 2011 قدم أحمد مكي فيلم “سيما علي بابا”  وظهر بشخصية “حزلقوم” من خلال الأحداث وشاركه البطولة إيمي  سمير غانم وهشام إسماعيل ومحمد سلام وبيومي فؤاد.

وبعدها غاب “مكي” عامين عن السينما ليعود في 2013 بفيلم “سمير أبو النيل”  وشاركه البطولة دينا الشربيني، ومحمد لطفي وحسين الإمام، وكانت أخر أعماله في السينما، ليغيب بعدها عن السينما 10 سنوات بسبب إنشغاله بالدراما.

أحمد مكي، فيتو 

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