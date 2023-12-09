السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي

عمرو سلامة يعلن عن
عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي،فيتو

 

أعلن المخرج عمرو سلامة انطلاق التحضير لإعادة تقديم فيلم شمس الزناتي، من خلال جزء ثان من الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام في عام 1991 وحقق نجاحا كبيرا.

ونشر عمرو سلامة “شوت” للفيلم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق قائلا: صفحة جديدة ومن أول السطر.

وفي وقت سابق بدأت الجهة المنتجة عقد جلسات عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل المشارك في البطولة، حيث تم الاستقرار على محمد إمام وأمينة خليل، بالإضافة لاختيار مواقع التصوير النهائية، ليكون كل شيء جاهز للتصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

Advertisements

 

 

محمد إمام وأمينة خليل

 

"شمس الزناتي" بطولة محمد إمام وأمينة خليل، وسيتم اختيار باقي أبطال العمل الفترة القادمة، سيناريو وحوار محمد الدباح، شخصيات مجدي هداية، إخراج عمرو سلامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

المخرج عمرو سلامة فيلم شمس الزناتي الفنان محمد إمام الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

فيلم شمس الزناتي، قصة مقتبسة من فيلم أمريكي ومحمد إمام يستعد لتقديم الجزء الثاني

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الكونفدرالية، الزمالك يواصل البحث عن أول أهدافه أمام ساجرادا بعد 30 دقيقة

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية