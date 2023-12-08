سيد رجب يعبر عن حزنه بسبب الأحداث في غزة: ما يحدث محرقة كبيرة

عبر الفنان سيد رجب عن حزنه بسبب الأحداث في غزة، وذلك أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع محمود سعد.

سيد رجب والأحداث في غزة

وقال: "الموقف صعب مش بس على الفنان ده على المصريين والعرب، وما يحدث شيء قاسي ومش قادر أتخيل أن شعب كامل بينهار لأي سبب من الأسباب".

وتابع: "وأنا بشكل شخصي قاعد قدام الأخبار على طول وما يحدث انتقام وأنا لو قاعد في بيتي ودخل عليا حد واتهجم عليا من حقي أدافع عن نفسي وأنا مع الدفاع عن النفس وما يحدث محرقة كبيرة في غزة".



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وتم الوقوف على أرواح شهداء غزة وقدموا تحية لكل الناس الصامدين في غزة في بداية الحلقة.

سولد أوت كامل العدد

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، على قناة "CBC"، تسلط الضوء على وجه جديد للإسكندرية من خلال جولة استكشافية مدهشة لأغرب معالمها الأثرية وأكثرها غموضًا مثل مقابر كوم الشقافة التي تشتهر بسراديب الموتى الغامضة وبعدها ينتقل إلى استكشاف أجمل الحلويات في الإسكندرية مثل هريسة الحلبي التي اشتهرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

سيد رجب

أما في حلقة الجمعة من البرنامج الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، فيستضيف محمود سعد، الفنان سيد رجب الذي يفتح قلبه لأول مرة، حيث يتحدث عن بداياته في رحلته الشيقة المليئة بالحكايات حتى وصل إلى محطة النجومية.



الحوار إنساني فريد يتحدث فيه سيد رجب من القلب عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشواره، منها لحظة تحوله من مهندس بشركة النصر للسيارات إلى ممثل ووفاة والدته قبل ان تري ما وصل إليه، كما يتحدث أيضًا عن ارتباطه الإنساني بمسلسل "أبو العروسة" والذي عوضه عن الحياة العائلية التي افتقدها.