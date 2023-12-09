صورة تجمع شريف منير وسلمى أبو ضيف في كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك

شريف منير، نشر الفنان شريف منير صورة له برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف من كواليس فيلم “ليه تعيشها لوحدك”.

وعلق شريف منير على الصورة عبر حسابه على إنستجرام: أنا وسلمى أبو ضيف.. من كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك، إخراج حسام الجوهري".

فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحد كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة الفنانين: خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشرى في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

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وكان صناع الفيلم حضروا مؤخرا حفل السيمفوني في دار الأوبرا المصرية في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم وكان ضمن الحضور المخرج حسام الجوهري والموسيقار إسلام صبري والفنانة بشري بصفتها ممثل الشركة المنتجة والفنانة سلمى أبو ضيف.

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