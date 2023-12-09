السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحلام تطلب تعهدا من أسماء لمنور في أولى حلقات برنامجها الجديد (فيديو)

أحلام وأسماء لمنور،
أحلام وأسماء لمنور، فيتو

أحلام، طالبت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، من ضيفتها المطربة المغربية أسماء لمنور التوقيع على تعهد في أولى حلقات برنامج “أحلام ألف ليلة وليلة” الذي انطلق اليوم على قناة أبو ظبي.

 

وقالت أحلام للمطربة المغربية: أطلب منك تعهد أن توقعي لي على أغنية لك يغنيها فنان آخر، ولك أن تقبلي أو ترفضي التوقيع".

برنامج أحلام ألف ليلة وليلة

وأطلقت اليوم قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي الجديد.

 

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” واستضافت أحلام في حلقة اليوم أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثا عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.

Advertisements

 

وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد  في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحلام المطربة أحلام اسماء لمنور الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أحلام تعلن عن عمل غنائي جديد قريبا (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف مشكلة بايدن في الدعم الكامل لإسرائيل

أخبار مصر اليوم.. خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

أمطار غزيرة ورياح، الأرصاد الجوية تكشف عن تقلبات في حالة الطقس الأسبوع الجاري (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

المزيد
الجريدة الرسمية