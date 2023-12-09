أحلام تطلب تعهدا من أسماء لمنور في أولى حلقات برنامجها الجديد (فيديو)

أحلام، طالبت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، من ضيفتها المطربة المغربية أسماء لمنور التوقيع على تعهد في أولى حلقات برنامج “أحلام ألف ليلة وليلة” الذي انطلق اليوم على قناة أبو ظبي.

وقالت أحلام للمطربة المغربية: أطلب منك تعهد أن توقعي لي على أغنية لك يغنيها فنان آخر، ولك أن تقبلي أو ترفضي التوقيع".

النجمة #أحلام تطلب من ضيفتها #أسماء_لمنور التوقيع على تعهد.. فهل تقبل؟



شاهدوا الحلقة الأولى كاملة من برنامج #أحلام_ألف_ليلة_وليلة عبر تطبيق ADtv المجاني@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/7wnlu9MuI9 — قناة أبوظبي (@abudhabitv) December 9, 2023

برنامج أحلام ألف ليلة وليلة

وأطلقت اليوم قناة أبو ظبي أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي الجديد.

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” واستضافت أحلام في حلقة اليوم أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثا عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.

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وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".