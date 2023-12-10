5 صور ترصد برج الإشارات بمحطتي رأس العش والرسوة بعد الإعلان عن دخولهما الخدمة

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا لبرج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتيكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الأوتوماتيكية بين رأس العش والرسوة.

أبراج الإشارة، فيتو

ويضم برج الإشارة عدد 10 موتور تحويلة و48 سيمافور و52 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي - الزقازيق الإسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة أبو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث ( EIS ).

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وحدة التحكم ببرج الإشارة، فيتو

يحقق برج الإشارة الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة أعلى معدلات الأمان بعد الحصول على شهادة safety integrated level SIL 4، وتعد هذه الشهادة أعلى معدل أمان فى العالم ويتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقان وتنف.

تحديث نظام إشارات السكة الحديدية

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف وزير النقل أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات، كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة فى حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.